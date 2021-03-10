У школах Кіровоградщини з`являться уроки медіаграмотності

До шкільної програми планують додати уроки з медіаграмотності, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Про необхідність навчати дітей медіаграмотності у школах сьогодні заявив президент Володимир Зеленський. І це абсолютно правильна позиція. До цього слід додати та безпеку в інтернеті. Це має бути комплексний підхід. Наші учні, а також їхні батьки повинні розуміти, що таке пропаганда, що таке фейки. І як через медіа хтось може керувати їхнім розумом», – йдеться у повідомленні.