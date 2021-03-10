За яких умов можливе отримання виплати допомоги по безробіттю та які документи для цього необхідно надати в центрі зайнятості?

Отримання виплати допомоги по безробіттю можливе за умови надання особі статусу зареєстрованого безробітного.

Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою. У період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій допомога по безробіттю призначається з першого дня після надання статусу безробітного.

Розмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування залежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу).

Обчислення середньої зарплати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, визначається постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266 (зі змінами) «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням».