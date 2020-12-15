Слюсар механоскладальних робіт: олександрійцям пропонують стати фахівцем за сприяння служби зайнятості

Слюсар механоскладальних робіт – це майстер на всі руки, фахівець, який безпосередньо створює готові вироби. Представники цієї професії здійснюють збирання механізмів з деталей, отриманих з інших цехів підприємства (підприємств), а також їх ремонт та обслуговування. Слюсар механоскладальних робіт повинен знати властивості металів та сплавів, а також володіти усіма видами слюсарних робіт, пов’язаних з обробкою деталей.

У грудні поточного року обласний центр зайнятості має можливість навчити на базі Полтавського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітних громадян професії «слюсар механоскладальних робіт», що є затребуваною на регіональному ринку праці. Навчання розпочинається з 17 грудня поточного року, термін навчання 4 місяці.

Умовами до направлення на навчання є:

повна або базова загальна середня освіта,

вік особи не менше 18 років,

медична довідка.

Для безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості, професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Якщо вас зацікавила вказана професія, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій обласного центру зайнятості.

Детальніше про професії та навчальні заклади ви можете дізнатися тут: https://cutt.ly/JeLGmou