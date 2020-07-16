Стало відомо у яких освітніх закладах Кіровоградщини буде реалізуватись проєкт «Сучасна шкільна їдальня»: перелік

«Голос Громади» раніше повідомляв, що у школах Кіровоградщини запроваджується нова система харчування котре розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.
Відтак, з 1 вересня на школярів чекатиме новітнє меню: від дабл-меню до шведського столу.
За даними сайту “Кіровоградська ОДА” проєкт «Сучасна шкільна їдальня» буде реалізуватись у наступних загальноосвітніх закладах:
- Благовіщенський навчально-виховний комплекс №2 «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти «Дивоцвіт» Благовіщенської районної ради (опорний заклад).
- Комунальний заклад «Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області (опорний заклад).
- Вільшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) Вільшанської районної ради Кіровоградської області (опорний заклад).
- Перегонівський ліцей Голованівської районної ради (опорний заклад).
- Помiчнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Березняка Євгена Степановича Помiчнянської міської ради Кіровоградської області (опорний заклад).
- Комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс “Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради”.
- Опорний навчальний заклад “Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г. Ткаченка Знам’янської районної ради Кіровоградської області” (опорний заклад).
- Бережинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кропивницької районної ради (опорний заклад).
- КЗ “Первозванівське навчально-виховне об’єднання” Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад” Первозванівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області.
- Комунальний заклад «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області (опорний).
- Хмелівське навчально-виховне об’єднання Маловисківської районної ради Кіровоградської області (опорний заклад).
- Торговицьке навчально-виховне об’єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської області (опорний).
- Навчально-виховне об’єднання “Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 дошкільні навчальний заклад” Новомиргородської районної ради Кіровоградської області (опорний).
- Рівнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області (опорний заклад).
- Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області (опорний заклад).
- КЗ “Олександрівське навчально- виховне об’єднання №2” Олександрівської районної ради Кіровоградської області (опорний заклад).
- Червонокам’янське навчально- виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-позашкільний центр» Олександрійської районної ради Кіровоградської області (опорний заклад).
- Онуфріївська загальноосвітня школа |-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської області (на сесію районної ради в березні місяці винесено проект рішення про надання закладу статусу опорного).
- Комунальний заклад «Петрівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської селищної ради Петрівського району Кіровоградської області (опорний заклад).
- Комунальний заклад «Устинівське навчально-виховне об’єднання “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Устинівської районної ради Кіровоградської області (опорний заклад).
- Навчально-виховний комплекс “Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No2-ліцей” Знам’янської міської ради Кіровоградської області.
- Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради Кіровоградської області.
- Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.
- Комунальний заклад «Гірнича гімназія Міської ради міста Кропивницького».
- Комунальний заклад «Навчально- виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».
- Комунальний заклад “Навчально- виховне об’єднання І-ІІІ ступенів “Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області”.
- Комунальний заклад «Навчально Виховне об’єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».
- Комунальний заклад «Навчально- виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».
- Комунальний заклад «Навчально- виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16- дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».
- Комунальний заклад «Навчально- виховне об’єднання № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».
- Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №15 Олександрійської міської ради Кіровоградської області.
- Олександрійський навчально- виховний комплекс (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17-ліцей)Олександрійської міської ради Кіровоградської області.
- Навчально-виховний комплекс “Олександрійський колегіум- спеціалізована школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської області.
- Комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради».
- Комунальний заклад “Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради Маловисківська загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської області (опорна школа).
- Добровеличківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Добровеличківської селищної ради Кіровоградської області.
- Комунальний заклад «Соколівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр» Соколівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області» (опорний заклад).
- Опорний заклад загальної середньої освіти «Павлиський ліцей імені В.О. Сухомлинського Онуфріївської районної ради Кіровоградської області».
- Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 8 Світловодської міської ради Кіровоградської області.
- Капітанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської області.
- Новостародубська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області (опорна).
- Навчально-виховне об’єднання «Олександрійська гімназія імені Т.Г. Шевченка – ЗНЗ I-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської міської ради Кіровоградської області.
- Навчально-виховний комплекс “Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4” Світловодської міської ради Кіровоградської області.
- Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 -rімназія” Знам’янської міської ради Кіровоградської області.
- Опорний начальний заклад “Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка» Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області (опорний заклад).
- Ліцей «Нова школа» Катеринівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області.
- Смолінське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-позашкільний навчальний заклад» Смолінської селищної ради Маловисківського району Кіровоградської області.
- Користівський ліцей Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області (опорний заклад).
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