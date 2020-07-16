Стало відомо у яких освітніх закладах Кіровоградщини буде реалізуватись проєкт «Сучасна шкільна їдальня»: перелік

«Голос Громади» раніше повідомляв, що у школах Кіровоградщини запроваджується нова система харчування котре розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Відтак, з 1 вересня на школярів чекатиме новітнє меню: від дабл-меню до шведського столу.

За даними сайту “Кіровоградська ОДА” проєкт «Сучасна шкільна їдальня» буде реалізуватись у наступних загальноосвітніх закладах: