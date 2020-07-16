З 2021 року для випускників шкіл суттєво зміниться система складання ЗНО

Наступний навчальний рік стане роком математичної освіти в Україні, повідомляє «Голос Громади».

Зокрема, починаючи з травня 2021 року здобувачі повної загальної середньої освіти складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики.

Згідно з планом, протягом навчального року 2020/2021 також передбачено:

-збільшити кількості навчальних годин на вивчення математики в Державному стандарті базової середньої освіти;

-впровадити курси «Логіка», «Математична логіка» у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів;

-провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування Легоматематики в освітньому процесі;

-остастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій;

-створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики;

– розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти;

– організувати математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів.

На розвиток і підтримку математичного напряму в школах, професійно-технічних закладах і коледжах цьогоріч виділено 19,6 млн грн. Ці кошти спрямують на посилення матеріально-технічної бази.

Частину виділених коштів спрямують на створення STEM-лабораторій. Вони будуть знаходитись у навчальних закладах, які відповідають критеріям Міністерства освіти й науки України.

Йдеться про:

-Олександрійський колегіум.

-Науковий ліцей у Кропивницькому;

-Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат;

-Регіональний центр професійної освіти ім. Єгорова.

STEM-лабораторії будуть оснащені 3D-принтерами, 3D-сканерами, фото- і відеостудіями, цифровими лазерними верстатами й відповідним програмним забезпеченням.

Як додав начальник управління освіти й науки Кіровоградської ОДА Володимир Таборанський, кожний навчальний заклад в області наразі працює над власним планом розвитку й підтримки математичної освіти.

До математичного навчального року посилено готуються і вчителі.

Відтак 764 вчителі математики проходитимуть семінари, тренінги та курси для підвищення кваліфікації.