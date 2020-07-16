З 2021 року для випускників шкіл суттєво зміниться система складання ЗНО

Наступний навчальний рік стане роком математичної освіти в Україні, повідомляє «Голос Громади».
Зокрема, починаючи з травня 2021 року здобувачі повної загальної середньої освіти складатимуть обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з математики.
Згідно з планом, протягом навчального року 2020/2021 також передбачено:
-збільшити кількості навчальних годин на вивчення математики в Державному стандарті базової середньої освіти;
-впровадити курси «Логіка», «Математична логіка» у варіативну складову навчальних планів 1-11 класів;
-провести тренінги для вчителів початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти із застосування Легоматематики в освітньому процесі;
-остастити школи і профтехи, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій;
-створити каталог освітніх ресурсів з вивчення математики;
– розширити мережі математичних гуртків у закладах загальної середньої та позашкільної освіти;
– організувати математичні хаб-простори на базі вишів, що мають факультети (інститути) з підготовки вчителів.
На розвиток і підтримку математичного напряму в школах, професійно-технічних закладах і коледжах цьогоріч виділено 19,6 млн грн. Ці кошти спрямують на посилення матеріально-технічної бази.
Частину виділених коштів спрямують на створення STEM-лабораторій. Вони будуть знаходитись у навчальних закладах, які відповідають критеріям Міністерства освіти й науки України.
Йдеться про:
-Олександрійський колегіум.
-Науковий ліцей у Кропивницькому;
-Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат;
-Регіональний центр професійної освіти ім. Єгорова.
STEM-лабораторії будуть оснащені 3D-принтерами, 3D-сканерами, фото- і відеостудіями, цифровими лазерними верстатами й відповідним програмним забезпеченням.
Як додав начальник управління освіти й науки Кіровоградської ОДА Володимир Таборанський, кожний навчальний заклад в області наразі працює над власним планом розвитку й підтримки математичної освіти.
До математичного навчального року посилено готуються і вчителі.
Відтак 764 вчителі математики проходитимуть семінари, тренінги та курси для підвищення кваліфікації.