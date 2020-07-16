Кіровоградщина залишається поки що «неділимою»

На Кіровоградщині планували залишити чотири райони, однак, Верховна Рада на прохання фракції «Слуга народу» зняла з розгляду сьогодні, 15 липня, проєкт постанови про зменшення у чотири рази кількості районів в Україні, повідомляє «Голос Громади».

За даними сайту «Українська Правда» причини свого прохання «слуги» не пояснили.

Проєкт постанови №3650 «Про утворення та ліквідацію районів» вніс у Раду Кабінет Міністрів. Ним пропонується наново поділити Україну на райони, скоротивши їх кількість з 490 до 129.

Прем’єр Денис Шмигаль пояснив, що районний поділ був утворений ще в СРСР, і він не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні, «тому треба наводити порядок».

Голова уряду навів приклад, що є райони, де проживає 5 тисяч людей, і є райони, де проживає 180 тисяч людей. Це викликає великі перекоси у субвенціях, дотаціях. Відповідальність у таких районах однакова, а навантаження різне.