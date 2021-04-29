Створено комісію з протидії масовому безробіттю серед олександрійців

Виконком Олександрійської міської ради затвердив склад спеціальної комісії для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників, повідомляє «Голос Громади».

Керівником робочої групи комісії є заступник міського голови Юрій Шклярук, заступник – начальник управління економіки міськради Ростислав Черевашко, секретар – головний спеціаліст відділу з питань праці управління економіки Ольга Корлюк. До складу робочої групи увійшли начальник Олександрійського відділу податків і зборів ГУ ДПС у Кіровоградській області Ніна Горлачова (за згодою), інспектор праці управління економіки міськради Надія Гребенчук, в.о. начальника Олександрійського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Людмила Григораш (за згодою), директор Олександрійського відділу державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління юстиції Світлана Григор`єва (за згодою), голова Ради директорів промислових підприємств Олександрії Станіслав Гришко (за згодою), начальник відділу №4 управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду в Кіровоградській області Світлана Демченко (за згодою), головний державний інспектор з питань додержання законодавства про працю управління Держпраці у Кіровоградській області Валентин Іленко (за згодою), начальник відділу праці управління економіки міськради Олена Мостова, директор Олександрійського центру зайнятості Ірина Мукієнко (за згодою), начальник управління соціального захисту населення міськради Олена Назаренко, заступник начальника управління економіки міськради, голова Олександрійської міської організації профспілки ПДУ Світлана Трофименко. Робоча група комісії також доповнена під час обговорення на засіданні виконкому депутатом фракції «Європейська Солідарність» Олександрійської міськради Віталієм Заріцьким за його особистої ініціативи.