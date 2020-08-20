В олександрійця виявили запас наркотиків

Під час санкціонованого обшуку у помешканні 49-річного мешканця Олександрії поліцейські виявили та вилучили наркотики, повідомляє «Голос Громади» на сторінку Олександрійського ВП ГУНП в області.
В ході обшуку було виявлено та вилучено наркотичну речовину:
– Близько 50 гр. подробленої речовини рослинного походження.
– 140 таблеток морфіну.
– 10 пакетів з речовиною білого кольору
– 8 паперових згортків з речовиною білого кольору
В ході проведених слідчо-розшукових заходів було установлено, що вилучена, наркотична речовина належать 49 річному власнику приміщення.
Усе вилучене поліцейські скерували на експертне дослідження до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.