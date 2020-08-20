В олександрійця виявили запас наркотиків

Під час санкціонованого обшуку у помешканні 49-річного мешканця Олександрії поліцейські виявили та вилучили наркотики, повідомляє «Голос Громади» на сторінку Олександрійського ВП ГУНП в області.

В ході обшуку було виявлено та вилучено наркотичну речовину:

– Близько 50 гр. подробленої речовини рослинного походження.

– 140 таблеток морфіну.

– 10 пакетів з речовиною білого кольору

– 8 паперових згортків з речовиною білого кольору

В ході проведених слідчо-розшукових заходів було установлено, що вилучена, наркотична речовина належать 49 річному власнику приміщення.

Усе вилучене поліцейські скерували на експертне дослідження до Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.