На День селища Олександрійського на малечу чекають атракціони і солодка вата

Сьогодні, 29 липня, виконавчий комітет Олександрійської міської ради погодив розміщення дитячих атракціонів та торгівлю солодкою ватою, попкорном та карнавальною атрибутикою на День селища Олександрійського, яке відбудеться 29 серпня. Повідомляє Голос Громади.

Таке рішення було прийнято на підставі заяви підприємця Олега Скогарєва та листа старости селища Олександрійське Тетяни Бандурко.

Також у рішенні визначається відповідальність підприємця за дотримання правил торгівлі, техніки безпеки, охорони праці, правил санітарно-протиепідемічних норм і правил, а також профілактичних та протиепідемічних заходів із запобігання ягострої респіраторної хвороби COVID-19.