Скільки пільговиків їздять автобусом №18?

Спеціальна комісія виконавчих органів Олександрійської міської ради провела контрольне обстеження і перерахунок кількості пасажирів пільгових категорій автобусного маршруту № 18, повідомляє «Голос Громади».

За даними обстеження, кількість пасажирів, які відповідно до чинного законодавства перевозяться безкоштовно, на автобусному маршруті у липні 2021 р. за один день склала 262 особи. У перерахунку на один рейс кількість пільгових пасажирів становить 131 (маршрут виконує 4 по 0,5 пільгових рейси).

Обстеження і перерахунок кількості пасажирів проводилися з метою визначення обсягів компенсації перевізнику за безкоштовні перевезення.

(Нагадаємо, автобуси №18 курсують за маршрутом «Пролісок» – залізничний вокзал – с.Марто-Іванівка – з\вокзал – «Пролісок»)