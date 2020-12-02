Зарплата медикам від 23 до 12 тис. грн: видатки 2021 року майже в половину менші за необхідний кошторис

Остання редакція держбюджету на 2021 рік передбачає, що видатки на медицину наступного року становитимуть 159 млрд грн, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на МОЗ.

Однак, за розрахунками Міністерства охорони здоров’я, галузі необхідно 296 млрд грн. МОЗ буде відстоювати свою позицію і розраховує на підтримку народних депутатів під час розгляду проєкту державного кошторису у другому читанні.

Максим Степанов зазначає, що держава повинна віддати належне медикам, забезпечивши необхідне фінансування галузі та справедливі зарплати. Міністр нагадав, що, за розрахунками МОЗ, лікарі мають отримувати мінімум 23 тис. грн, середній медперсонал — 17 тис. грн, молодший медперсонал — 12 тис. грн.