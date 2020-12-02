«Почесний громадянин Олександрії» отримуватиме значно більшу щомісячну доплату

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради запропонував внести зміни у положення щодо додаткових грошових виплат почесним громадянам міста, повідомляє «Голос Громади».

Відповідне рішення виконкому, ухвалене на його останньому засіданні, що проходило під головуванням Степана Цапюка, пропонує Олександрійській міській раді внести зміни у рішення міськради від 23.11.2012 р. «Про затвердження положення про присвоєння звання «Почесний громадянин м.Олександрії», а саме: змінити розмір додаткових грошових витрат з 20% на 50% мінімальної заробітної плати щомісяця та викласти абзац 1 пункту 9 додатку у такій редакції:

«9. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин м.Олександрії» і які мешкають у місті, встановлюються такі пільги: додаткові грошові виплати у розмірі 50% мінімальної заробітної плати щомісяця».

Рішення виконкому має затвердити міська рада на сесії.

Нагадаємо, першим у списку Почесних громадян Олександрії, яких наразі 42 особи, значиться двічі Герой Радянського союзу, Маршал Радянського Союзу Петро Кошовий. Останнім (за часом присвоєння почесного громадянства міста) є Анатолій Поляцький (1957 р.н.), засновник підприємства «Товариство з обмеженою відповідальністю «Катеринославські меблеві майстерні».

Серед Почесних громадян Олександрії – також і екс-міський голова Степан Цапюк, який отримав це звання у 2005 році.