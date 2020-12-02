Готується черговий конкурс на призначення управителів «безхозних» олександрійських багатоповерхівок

Виконком Олександрійської міськради затвердив Положення про конкурсну комісію та її персональний склад щодо призначення управителів багатоквартирних будинків, повідомляє «Голос Громади».

Рішення було ухвалене на останньому засіданні виконкому. Конкурсна комісія – це тимчасово діючий колегіальний орган, що утворюється для проведення конкурсу на призначення управителів з управління багатоквартирними будинками на території Олександрії, в яких не створені об`єднання співвласників багатоквартирних будинків та співвласники яких не прийняли рішення про форму управління будинком, з метою забезпечення конкурентності, справедливості і фаховості відповідно до вимог чинного законодавства України.

Нагадаємо, попередній аналогічний конкурс проводився два роки тому, що за словами доповідача на засіданні виконкому начальника управління ЖКГ міськради Г.Лоцмана, вважається вже вичерпаним терміном. На попередньому конкурсі управителів багатоповерхівок, у яких мешканці не визначилися з управлінням, перемогло олександрійське комунальне підприємство «Житлогосп», як єдиний учасник конкурсу (тоді інших пропозицій на конкурс не поступало). Коли відбудеться черговий «управительський» конкурс, на виконкомі поки що не уточнювалося.