Харківський центр професійно-технічної освіти для навчання за професією «Виноградар» має все необхідне – навчально-виробничі ділянки для проходження виробничого навчання, де вирощується понад 200 сортів винограду. Більше половини навчального часу відводиться на практичне навчання: сортування і підготовка садивного матеріалу, садіння і підсаджування винограду чубуками, відсадками, укладання лози винограду для вирощування відсадків, омолоджування винограду, зрізування кущів на заданій висоті, запобігання приморозкам (укривання на зиму), зрізування, збирання та сортування грон з укладанням в тару.

В основному слухачі, які навчались за цією професією, вже мають любительські навички з вирощування винограду. Коли людина отримує професійні навички та ще й підтверджені відповідним державним документом про присвоєння кваліфікації, у неї підвищується повага як до самої себе, так і з боку оточуючих, що вона не просто робітник, а дипломований професіонал.

І хоча професія «виноградар» не найбільш затребувана на сьогодні, однак вона є однією із найцікавіших, «душевних», перспективних і завжди відкриває можливість для самозайнятості та отримання прибутку.

З метoю пiдгoтoвки фахівців за цією професією, нa бaзi Харківського центру професійно-технічної освіти, зa cприяння служби зaйнятocтi для безробітних громадян з Кіровоградщини у травні поточного року проводитиметься нaвчaння. Курc нaвчaння тривaтиме 3 мicяцi.