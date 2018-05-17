До спецслужб міста від громадян надходять неправдиві виклики

До Олександрійського відділу поліції, а також до інших спеціальних служб міста (невідкладна медична допомога, пожежно-рятувальна служба тощо) періодично надходять неправдиві виклики і повідомлення – про це розповів ЗМІ під час чергового брифінгу начальник сектору моніторингу міськвідділу поліції Сергій Козловський. Офіцер нагадав, що статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб» передбачена відповідальність у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних доходів громадян. Якщо встановлено, що неправдивий виклик було зроблено дітьми, то в такому випадку до їхніх батьків згідно статті 184 Адміністративного кодексу України «Невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов`язків щодо виховання дитини» буде застосовано адміністративну відповідальність. Крім того, у разі встановлення вини зловмисника, йому доведеться відшкодовувати всі витрати, пов`язані з виїздом працівників правоохоронних органів та інших служб на місце «пригоди» (вартість пально-мастильних матеріалів, амортизаційні витрати, оплата праці співробітників служб тощо).

«Хочу наголосити: найгірше у випадках неправдивих викликів те, що ними даремно відволікаються матеріальні і людські ресурси, а в цей час може справді статись якийсь злочин, надзвичайна подія або хворій чи постраждалій людині терміново буде потрібна медична допомога , де конче необхідні будуть фахові дії працівників спецслужб», – сказав С.Козловський.