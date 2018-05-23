Черговий сюрприз прихильникам своєї творчості зробила випускниця Олександрійського коледжу культури (ВІДЕО)

Про історію кохання та випробування самотністю та болем у своєму новому кліпі розповіла випускниця Олександрійського коледжу культури та мистецтв, про яку Голос Громади вже неодноразово розповідав. Талановита Александра Моне, а саме такий сценічний псевдонім обрала собі Леся Котенко, продовжує дивувати своїх прихильників цікавими творчими роботами.

Так в 2016 році олександрійці вболівали за свою землячку, коли дівчина брала участь у відбірковому турі он-лайн голосування “Євробачення-2017”. А роком пізніше Александра представила своїм шанувальникам зовсім нову, як і для самої себе, творчу роботу, зігравши роль доярки Варвари Мальованої у телесеріалі “Вещдок”, що транслювався на телеканалі “Інтер”.

Спробувавши себе в епізодичній ролі в серіалі, Александра ризикнула випробувати свої можливості під час створення кліпу на власний твір “Моя любов”. За словами дівчини, не все вдалося з першого разу. “Початковий сценарій кліпу взагалі відрізнявся від кінцевого результату. Пошук акторів на ролі головних героїв, мій сценічний образ, місце зйомки та загальний антураж, емоційні перевтілення і підбір костюмів – все це потребувало чималих зусиль та часу”, – розповідає Александра, – “Проте це варте того”.

У створенні кліпу “Моя любов” головну роль закоханної пари зіграли актор театру та кіно, режисер, сценарист та ведучий Олександр Онуфрієв, актори українського кіно Олександра Усатенко та Артем Рогозін. Аранжування твору належить гітаристу Юрію Хижняку, слова – Александри Моне. Загалом над створенням кліпу, зйомки якого проходили в м. Київ у ресторані Штандарт, працювало близько десяти осіб. Як розповіла Александра, сюжет кліпу дівчина вигадала сама і виявилося, що він дуже близький багатьом на знімальному майданчику, тому довгих обговорень саме цього моменту не було: “Сюжет кліпу полягає в тому, що потрібно боротися за свої почуття. І не завжди вірити в те, що ти бачиш очима. Адже не розібравшись, можна втратити своє кохання. Я вдячна кожному, хто допомагав мені та підтримував. Це дуже важливо для мене, адже для співака та актора головне – це визнання його творчості та таланту. Радію, що пісня сподобалася моїм друзям, колегам по “цеху” та прихильникам моєї творчості і сподіваюся, що це не остання моя робота. Адже попереду ще багато творчих задумів та планів, які я хочу реалізувати”, – на завершення розмови додала Александра.

Залишається тільки побажати Александрі й надалі не зупинятися на досягнутому й продовжувати радувати своїх шанувальників новими цікавими творчими роботами.