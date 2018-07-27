ЧужихДітейНеБуває: що чекає на горе-батьків?

На початку липня Верховна Рада прийняла другий пакет законів у рамках проекту Мін’юсту #ЧужихДітейНеБуває. Прийняті зміни мають захистити права дітей і захистити їх від можливого економічного насильства з боку дорослих.

Відтепер збільшується розмір аліментів. Раніше це були близько 900 гривень, за новим Законом, аліменти на дитину не можуть бути меншими, ніж 50% прожиткового мінімуму для малечі відповідного віку. Водночас, мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину прирівнюється до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Наразі це буде – 1559 грн для дитини до 6 років, і 1944 грн – для дітей від 6 до 18 років. А з 1 грудня планується підняття відповідних сум до 1626 грн для дітей менше 6 років, і до 2027 грн для дітей 6 років і старших.

Зазначимо, що борг по аліментах відтепер існують санкції. Так, в особи є заборгованість сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці, стягнення може бути звернено на майно боржника. Якщо аліменти не сплачують більше шести місяців, то державні виконавці можуть тимчасово заборонити виїжджати за кордон, керувати транспортним засобом, обмежити в праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю та у праві полювання. Поновити втрачені права боржник зможе лише після повного погашення боргу за аліментами.

Нагадаємо, що станом червень 2018 року з числа жителів Олександрії та району, які за рішенням суду зобов’язані сплачувати аліменти, не робить цього 730 осіб, проте, після накладення стягнень 176 осіб вирішили почати