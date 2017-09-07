Чинні посадовці міста стоять горою за підвищення квартплати

Чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке відбулося сьогодні, тривало не довго: присутні без обговорення розглянули 10 питань порядку денного. Зате довготривалою виявилась завершальна промова міського голови Степана Цапюка, яка взагалі не стосувалась питань порядку денного засідання виконкому. Звертаючись до присутніх у залі, мер Олександрії доволі просторо, до того ж суто у похмурих тонах прокоментував позавчорашнє ухвалення Верховною Радою Закону про освіту: « Они полностью хотят уничтожить действующую систему образования. И это те, кто получил советское образование, сделал в свое время карьеру, теперь хотят, чтобы страна ушла от этой системы. Узаконив на законодательном уровне благотворительные взносы в школах, они фактически подвели нас к платному образованию. Они уже и так все переложили на местные бюджеты под лозунгами, что мол, у них есть деньги…»

Після цього Степан Цапюк від загальнодержавних тем відразу ж перейшов до місцевих, спрямувавши весь свій негатив на присутнього на засіданні члена виконкому, представника депутатської фракції «Солідарність» . Напевне, вже за звичкою, адже практично жодне засідання виконкому не обходиться без його різких випадів у бік цієї політичної сили та її представників. При цьому вища посадова особа міста, як завжди, не надто переймалася дотриманням «дипломатичної», а подекуди навіть просто нормативної лексики, яка прийнята у толерантному та чемному товаристві.

У даному випадку своє невдоволення мер скерував на вимоги місцевих депутатів і представників «Солідарності» щодо скасування сесією міської ради підвищення тарифів на обслуговування житлових багатоповерхових будинків та прибудинкових територій (таке підвищення виконком, як відомо, ухвалив нещодавно). У гнівній промові високопосадовець звинуватив “нелюбимі” ним фракцію і політсилу мало не у всіх смертних гріхах: що вони таким чином розхитують спокій у місті, хочуть знищити житлово-комунальну сферу, яка, мовляв, просто не виживе при діючих до цього тарифах, і цим «привести місто до колапсу». Далі пішли звинувачення на рівень обласної державної влади, мовляв, олександрійська влада, яка на зло всім працює нормально, «для них – как бельмо на глазу, поэтому они пытаются нас убрать».

Потім ще вище: виявляється, за словами С.Цапюка, саме політичні сили «Солідарність» та БПП на рівні як нашого міста, так і держави взагалі зводять (або вже звели) до нуля рейтинг Президента країни, дискредитуючи його своїми діями…

Секретар міської ради Олена Богоявленська, котра, як відомо, є представником ВО «Батьківщина», теж не упустила можливості, щоб не виголосити свій політичний спіч стосовно супротивних для неї представників «Солідарності» у місцевій раді. Правда, вона не дозволяла собі не надто милозвучних висловів на адресу опонентів, як це робив міський голова… Секретар міської ради закликала їх «любити своїх жителів». Очевидно, у тлумаченні О. Богоявленської, «любити» шляхом підвищення квартплати?

Зазначимо, що вже завтра відбудеться чергове засідання Олександрійської міської ради з розглядом згаданого тарифного питання.