Депутати Олександрійської міськради від БПП «Солідарність» організували для малечі свято

Сьогодні, 1 червня, в Україні та відзначають Міжнародний день захисту дітей. Святкували і в Олександрії, де за підтримки Андрія Коломійцева та депутатів Олександрійської міської ради Віталія Заріцького та Івана Баранова відбулися святкові дійства.

Зранку депутати завітали на округи, якими вони опікуються, з подарунками та святковою програмою, яку влаштували студенти Олександрійського коледжу культури та мистецтв. Так, о 10 ранку почалося святкування біля ОСББ «Арка», а о 14:00 дійство продовжилось на подвір’ї між багатоповерхівками по проспекту Соборному.

Дитячий сміх цього дня було чутно по всюди, конкурси, розваги, танці. Все «говорило» про те, що сьогодні по справжньому святковий день – Міжнародний день захисту дітей.