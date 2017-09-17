Гарбузовий фестиваль розпочався сьогодні, 17 вересня, у Приютівці. “Таке незвичайне свято на Олександрійщині проводиться вперше, – розповідає селищний голова Приютівки Вікторія Лисенко, – проте маємо надію, що “Гарбуз-Fest” стане традиційним для нас. Сьогодні на присутніх чекає неймовірно цікава розважальна програма: конкурси, виступи творчих та хореографічних колективів Олександрійщини, цікаві змагання між громадами, показові виступи спортсменів та ще багато цікавого”.

Розпочався фестиваль о 13:00 на спортивному майданчику біля Користівської школи вітанням Приютівського селищного голови Вікторії Лисенко, котра передала символічний ключ від фестивалю заступникові голови Кіровоградської ОДА Андрію Коломійцеву, надавши Андрію Олександровичу почесне право відкрити “Гарбуз-Fest”.

Після запальних танців хореографічних колективів та виступів вокалістів Олександрійщини визначити найбільший та найменший гарбуз запросили на сцену сільських та селищних голів-учасників фестивалю та даного конкурсу. На сцену винесли гарбузових велетнів та електронні ваги, проте вже після першого зважування, ваги відмовилися працювати. Тож право оцінити найважчий гарбуз надали голові громадської організації “Сильна Олександрійщина” Чижу Олексію. Після такого незвичного зважування почесне журі, у складі голови Олександрійської районної державної адміністрації Ольги Коріненко, заступника голови Олександрійської РДА Юрія Коваля, директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ірини Чемерис та ін., оголосили найважчого “переможця”. Так першість в номінації “Найважчий гарбуз” отримала Костянтинівська громада. Першість у номінації “Найменший гарбуз” дісталася Головківці, адже за підсумками зважування гарбуз, який привезли з Головківки мав вагу всього в один грам.

Після проведення конкурсу присутнім запропонували скуштувати страви з гарбуза, що привезли з собою команди-учасниці фестивалю з різних куточків Олександрійщини. Справжню чоловічу міць продемонстрували спортсмени з “Сильної Олександрійщини”, проте найбільше оплесків отримали тендітні дівчата з ГО, котрі власноруч перекидали автомобільні покришки вагою в 150 кг та котили автомобіль. Фізичну вправність також показали й місцеві жителі, адже для них, вже традиційно, провели різні спортивні змагання.

З показовим виступом на свято запросили вихованців СК “Спарта-17”. Найбільше здивувала односельчан селищний голова Вікторія Лисенко, котра, переодягнувшись зі святкової вишиванки у кімоно, також продемонструвала прийоми карате-кіокушинкай.

“Це справжній заряд позитиву та енергії, гарного настрою та неймовірних емоцій” – поділився своїми враженнями від фестивалю заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев. “Святковий настрій, щирі посмішки, море емоцій, – такою простою та короткою фразою охарактеризувала свої відчуття від фестивалю помічник народного депутата Анатолія Кузьменка Олена Святець, котра також була серед запрошених гостей, – вважаю, що таке веселе свято треба обов’язково продовжувати, щоб це стало гарною традицією у майбутньому”.

Кожен охочий мав можливість придбати вироби майстрів Олександрійщини, посмакувати не лише гарбузовими стравами, а й різноманітними смаколиками та випічкою, а малеча – взяти участь у різних конкурсах та іграх, а також здійснити прогулянку на возі, запряженому конем, котрий ще вчора у Протопопівці став чи не найпопулярнішою розвагою серед дітей.

Наразі свято ще триває. Здається, що ні організатори, ні учасники фестивалю, а ні присутні гості взагалі не втомилися, а навпаки – тільки починають по-справжньому веселитися.

Найбільший гарбуз із Костянтинівки

Найменший гарбуз від Головківської громади