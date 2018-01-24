Кіровоградщина отримала додаткові 2 тисячі доз вакцин КПК

До Кіровоградської області надійшли додаткові 2 тисячі доз вакцин КПК бельгійського виробництва (кір, краснуха, епідемічний паротит). Таку інформацію надав директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко у ході проведення брифінгу для представників місцевих засобів масової інформації. Повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Вакцину планується розподілити між територіями Кіровоградської області, пропорційно до кількості дітей, які підлягають плановій вакцинації.

“Протягом цього місяця ми отримаємо ще 3 тисячі доз таких вакцин. Продовжуємо працювати і щодо подальших поставок. Загалом в області протягом цього року плануємо щепити 44 тисячі осіб”, – зазначив Олег Рибальченко.

Зазначимо, що за календарем щеплень вакцинації від кору, краснухи та епідемічного паротиту підлягають діти 1 року життя та діти 6 років.