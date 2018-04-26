Міські школи зазнають реформування

На черговому засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке відбулося сьогодні, 26 квітня, запропоновано змінити типи окремих шкіл.

Так, НВО «Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв» на Ліцей №1 імені Т.Г.Шевченка; ЗНЗ І-ІІ ст. №7 на Початкова школа №1 та припинити діяльність ДНЗ №7 шляхом його приєднання до Початкової школи №1.

Враховуючи, що, за новим законодавством, діти з особливими освітніми потребами повинні навчатися у загальноосвітніх школах, запропоновано припинити діяльність СЗНЗ І-ІІ ст. №4 ім.М.Олефіренка шляхом приєднання до ЗНЗ І-ІІІ ст. №2 ім.М.Горького.

Як зазначалося, така потреба реорганізації виникла «у зв’язку з недостатнім державним фінансуванням та необхідністю привести мережу загальноосвітніх навчальних закладів до вимог законодавства». Остаточне рішення буде винесено сесією міської ради.