На Кіровоградщині діятиме антирейдерський штаб

Вчора, 16-го серпня, відбулось установче засідання штабу, в якому взяли участь заступник Міністра юстиції України Олена Сукманова, заступник голови облдержадміністрації Андрій Коломійцев, голова облради Олександр Чорноіваненко, а також представники територіального управління Мін’юсту, правоохоронних органів, громадських організацій.

Про це повідомляється на сайті Кіровоградської облдержадміністрації.

Андрій Коломійцев зазначив, що облдержадміністрація і раніше вживала чимало заходів із протидії рейдерству в сільськогосподарському секторі, які, на жаль, є не поодинокі .

«Голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко особисто брав участь у вирішенні проблемних питань по кожному випадку рейдерського захоплення. Постійно проводяться зустрічі з керівниками силових структур, з керівництвом юстиції для того, щоб оперативно вирішувати проблеми, допомагати аграріям, підприємства яких постраждали від рейдерства» – зауважив він.

Обласний антирейдерський штаб ставить собі за мету забезпечення комплексного підходу у боротьбі із рейдерством в аграрній сфері, координацію діяльності органів влади та комунікацію з громадськістю у вирішенні проблеми захоплення сільськогосподарських підприємств. До складу штабу увійдуть представники територіальних органів Мін’юсту, Держгеокадастру, Нацполіції, прокуратури, а також аграрних асоціацій області.

Штаб виконуватиме ряд завдань:

моніторинг питання захисту сільгосппідприємств від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю; організація оперативного реагування на будь-які дії із протиправного захоплення майна аграрних підприємств; надання правової допомоги в оформленні документів на земельні ділянки; сприяння правоохоронним органам у фіксації вчинених правопорушень та притягненні винних осіб до відповідальності.

Заступник Міністра юстиції України Олена Сукманова пояснила, що під практичною роботою штабу вона розуміє допомогу у правильному складанні скарг на протизаконні дії реєстраторів, виїзні консультації аграріям щодо захисту їхніх прав, зворотній зв’язок із потерпілими, зокрема, інформування стосовно розгляду справ.