На Кіровоградщині представили нового заступника прокурора

Уродженця Харківської області старшого радника юстиції Олега Гладкіх учора, 23 листопада, представив колективу прокуратури Кіровоградщини прокурор області Анатолій Коваленко.

Повідомляє прес-служба прокуратури в Кіровоградській області.

Анатолій Коваленко побажав новопризначеному заступникові наснаги для системної, якісної та ефективної роботи й нових професійних здобутків, зазначивши, що «З цим призначенням я сподіваюсь на сконцентровану та змістовну роботу. Ситуація в країні вимагає від нас оперативної реакції на порушення законодавства та конкретних результатів діяльності».

Зазначимо, що Олег Гладкіх в органах прокуратури працює з 2003 року. До цього обіймав посаду заступника прокурора Луганської області.