Поліцейські Кіровоградщини перші в Україні закупили пристрої швидкої зарядки авто

Системою підзарядки, що використовується для кроссоверів «Мitsubishi Outlander PHEV», для груп реагування патрульної поліції області наразі обладнали в Кіровоградському районному відділенні поліції. Найближчим часом такі системи планується встановити й в інших територіальних підрозділах поліції.

Таку інформацію повідомили в прес-службі ГУНП в Кіровоградській області.

На закупівлю обладнання були виділені кошти Міністерством внутрішніх справ України. За результатами проведеного тендеру договір на поставку, монтаж та обслуговування було укладено з підприємством «E–line», яке спеціалізується на обладнанні електрозарядних центрів до автомобілів.