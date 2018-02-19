Нардеп Анатолій Кузьменко звернувся до Міністра юстиції з питання оцінки дій ЗАТ “Енерговугілля”

Депутатський запит народного депутата України Анатолія Кузьменка за номером 12-01, оголошеного на засіданні Верховної Ради 9 лютого цього року щодо звернення колишніх працівників ЗАТ “Енерговугілля”, було направлено Міністру юстиції України Павлу Петренку.

Нардеп просить надати правову оцінку діям ЗАТ “Енерговугілля”, яке за інформацією колишніх працівників ЗАТ, котрим заборгувало товариство майже 16 млн грн та перебуває у стадії банкрутства, здійснив продаж активів ТОВ “Апогей” по заниженій вартості, навіть попри те, що з 2010 року відкрито виконавче провадження й на майно ЗАТ “Енерговугілля” накладено арешт.

Анатолій Кузьменко звертається до Павла Петренка з проханням дати доручення відповідним службам розглянути звернення колишніх працівників ЗАТ “Енерговугілля” та надати правову оцінку акту продажу активів боржника аби з’ясувати, чи не є такі дії схемою уникнення боржником відповідальності по боргам. Крім цього народний депутат просить надати інформацію щодо ТОВ “Апогей” та запропонувати шляхи вирішення вищезазначеного питання.

Нагадаємо, що задля вирішення питання відносно відновлення втраченого страхового стажу та несплати заборгованності по заробітній платі працівниками підприємства “Олександріявугілля”, котре було структурним підрозділом ЗАТ “Енерговугілля”, Анатолій Кузьменко звернувся до голови Державної служби України з питань праці Р. Чернеги. Депутат просить здійснити перевірку щодо дотримання законодавства про працю, забезпечення соціально-правових гарантій працівників під час надання в оренду та повернення з оренди структурних підрозділів цілісного майнового комплексу Державної холдиногової компанії “Олександріявугілля”.