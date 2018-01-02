Анатолій Кузьменко подав запит голові Держслужби з питань праці щодо законності дій відносно працівників колишнього підприємства “Олександріявугілля”

Відповідний депутатський запит опубліковано на офіційному веб-порталі Верховної Ради України за номером 114-01 від 20 грудня 2017 року.

Запит народного депутата Анатолія Кузьменка адресований голові Державної служби України з питань праці Р.Т. Чернезі. Депутат просить здійснити перевірку щодо дотримання законодавства про працю, забезпечення соціально-правових гарантій працівників під час надання в оренду та повернення з оренди структурних підрозділів цілісного майнового комплексу Державної холдиногової компанії “Олександріявугілля”. А саме – відносно відновлення втраченого працівниками зазначеного підприємства страхового стажу та несплати заборгованності по заробітній платі.

Народний обранець зазначає, що наразі вирішення цього питання є особливо важливим, зважаючи на прийняття пакету законів щодо пенсійної реформи, якими передбачено підвищення мінімального страхового стажу для отримання пенсії.

Крім цього, у запиті Анатолій Кузьменко повідомляє, що до теперішнього часу деякі працівники взагалі не мають належно оформлених трудових книжок, що, в свою чергу, також призвело до втрати трудового стажу.