Обрана найкраща зелена красуня країни. Яке місце дісталось ялинці з Олександрії? (ФОТО)

Завершилося голосування за найгарнішу ялинку України у 2018 році.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Укрінформ.

В онлайн-голосуванні новорічне дерево з Олександрії набрало близько 2% голосів шанувальників і увійшло в топ-10 найкрасивіших ялинок країни.

Найгарнішою ялинкою України й переможницею другий рік поспіль стала зелена красуня з Кременчука, яка за результатами голосування набрала 39%.

Друге місце посіла красуня з Полтави з 31% голосів. І почесне третє місце у ялинки з Вінниці з 10%.





