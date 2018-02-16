Поблизу Пантаївки застрягла автівка

Вчора, 15 лютого, на автошляху поблизу с. Пантаївка застряг вантажний автомобіль «Renault».

Повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області сьогодні, 16 лютого.

Так, о 07:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що через поломку вантажний автомобіль зупинився на проїжджій частині дороги, чим створив перешкоду для інших автомобілів.

Рятувальники з Олександрії спільно з працівниками Олександрійської дорожньо-експлуатаційної дільниці відбуксирували автомобіль на місце тимчасового відстою великогабаритного транспорту, де йому було проведено необхідне технічне обслуговування.