Школярі Олександрійщини дізнавались, як приносити користь для суспільства на своєму робочому місці

Нещодавно, для учнів Щасливської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Добронадіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, фахівцями Олександрійського центру зайнятості було організовано виїзний День інформації. До спільного проведення заходу було запрошено працівників Олександрійської центральної районної бібліотеки імені Д. І. Чижевського.

Для учнів 7-11 класів було проведено профорієнтаційні уроки на тему «Усвідомлений вибір професії» та інтерактивні заходи. Зокрема, фахівець з професійної орієнтації О. Клочко надала учням поради, до яких варто прислухатися під час вибору професії та разом зі школярами визначила помилки, які часто припускають підлітки обираючи власний професійний шлях. Під час зустрічі діти переглянули барометр професій, ознайомилися з паспортами навчальних закладів Олександрійщини та отримали відповіді на питання.

Працівники Олександрійської центральної районної бібліотеки імені Д. І. Чижевського О. Губа та Н. Кізілова для школярів провели цікавий інтерактивний захід на тему «Майстерність лише тому дається, хто весь справі віддається», під час якого влаштували захопливий конкурс знавців професій. Демонструючи особливості професії будівельників, архітекторів, математиків та інших, діти проявили творчий підхід у виконанні завдань та демонстрували гарний рівень знань світу професій.

За результатами зустрічі, школярі, спільно з запрошеними спеціалістами, дійшли висновку, що для того, щоб знайти себе і правильно визначити своє місце в житті, кожна людина має відповісти на такі запитання: у якому виді діяльності я зможу найповніше розкрити себе? Які мої спроможності? Які фахівці наразі є більш потрібними суспільству та що воно чекає від мене?