Ще один автобус на Олександрійщині обладнали безкоштовним Wi-fi

Відзавтра ще на одному маршруті підприємства-перевізника “КД-Транс” запрацює безкоштовний Wi-fi.

З проханням обладнати автобус, що прямує за маршрутом “Олександрія-Попельнасте” безкоштовним Wi-fi до керівництва підприємства-перевізника “КД-Транс” неодноразово зверталися місцеві мешканці села Попельнастого. Адже поїздка від початкової та до кінцевої зупинки складає близько двох годин.

Як зазначив директор підпрємтсва Володимир Ковальчук, сьогодні вже Wi-fi запрацював на зазначеному маршруті в тестовому режимі.

Нагадаємо, нещодавно на маршруті “Олександрія-Головківка” також запрацював безкоштовний Wi-fi.