На Олександрійщині учні шкіл з профорієнтаційною метою відвідали місцеві підприємства, зокрема 30 учнів 9-х та 11-х класів з Войнівської, Користівської, Протопопівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Цукрозаводського НВК та Косівського НВО завітали на «Олександрійський цукровий завод», МП «Неємія» та ТОВ «Колос».

Для дітей були проведені екскурсії та «Урок майбутнього» під час якого учням продемонстрували використання квадрокоптера в сільському господарстві, на прикладі ТОВ «Колос». А вже завтра на учнів чекає ярмарка вакансій організована спільно з відділом профорієнтації міськрайонного центру зайнятості заплановано та майстер-класи від Войнівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

Молодіжний табір «Патріот» продовжує об’єднувати молодь з метою її професійної визначеності в майбутньому, продемонструвати їй можливості власної території та допомогти учням розібратися в своїх здібностях, характері та вміннях, аби зробити правильний вибір у майбутньому.

Зазначимо, що організатором дійства є відділ освіти Олександрійської райдержадміністрації спільно з ГО Молодіжний табір «Патріот».