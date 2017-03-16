Сьогодні, 16 березня, в центрі міста (вул. Братська, Григорія Усика, Центральний ринок та ін.) без будь-якого попередження майже з самого ранку вимкнули світло. Так подача електроенергії на Братській та Григорія Усика припинилася о пів на одинадцяту ранку. На Центральному ж ринку світло було вимкнено об 11.30. Про це розповіли кореспондентам Голосу Громади продавчині м’ясних магазинів, розташованих на цих вулицях.

“Ніхто не попередив, що будуть вимикати світло, вже третю годину у нас не працюють холодильники. Що станеться з товаром та хто понесе збитки за зіпсований продукт? Зараз спробуємо знайти генератор та запустити хоч один із холодильників” – скаржиться продавчиня одного із магазинів.

За інформацією, яку надала адміністрація працівникам центрального ринку – світло вимкнули до п’ятої години вечора через проведення робіт з благоустрою міста, простіше кажучи, поки комунальники обрізають гілки дерев на цих вулицях.

На цей час також був зачинений один із супермаркетів мережі “АТБ”.