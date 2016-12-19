В Пантаївському інтернаті планують розпочати ремонт 3 та 4 поверхів, щоб розширити кількість місць для дітей. Про це повідомили в адміністрації закладу під час візиту заступника керівника Кіровоградської ОДА Андрія Коломійцева.

Так, через порушення норм будівництва дах будівлі є по сумісництву і стелею 4 поверху, через що з часом почалося руйнування бетонних плит, а також замерзла система водопостачання. Ремонт на 3 та 4 поверхах не проводили вже близько 15 років.

Наразі 2 поверх, де живуть діти, може вмістити лише 100 дітей, тому актуальним є розширити кількість місць, використавиши 3 та 4 поверхи.

Поки що ж проводиться робота по оформленню кошторисної документації.