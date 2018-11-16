Виконком засмутив КП «Благоустрій» і відігнав курців подалі

Працівники радіо, телебачення та зв`язку отримали привітання до дня свого професійного свята від міської влади на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради 16 листопада, повідомляє «Голос Громади».

Це аж 12 працівників ТРК «КТМ» та «КТМ-плюс»: представники керівної ланки, інженерно-технічного складу, ведуча телепрограм, телеоператор, електромонтери. Привітання зі святом теж отримали редактор музичних радіопрограм FM-радіо «Маяк» та звукорежисер Олександрійського міського проводового радіо.

Варто нагадати, що в місті також в галузі зв`язку, електронних засобів інформації і телебачення працюють, крім названих, ряд інтернет- провайдерів, кабельне телебачення ТРК «Контакт ЛТД», станція FM-мовлення, дільниця телефонного зв`язку «Укртелеком», технічні представництва операторів стільникового зв`язку, інформаційні сайти і нарешті, найстаріше і чи не найвагоміше підприємство у даній царині – Олександрійський ретранслятор, який наразі забезпечує цифрове ефірне телебачення та FM-радіомовлення декількох десятків каналів по всій Олександрійщині і за її межами…

У порядку розгляду питань черги денної виконком схвалив програму допризовної підготовки «Призовник» на 2019 рік для подальшого її затвердження на черговій сесії міської ради.

Окрему полеміку викликав проект рішення, запропонований управлінням житлово-комунального господарства «Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу для стабільної та безперебійної роботи комунального підприємства «Благоустрій» в осінньо-зимовий період для ліквідації наслідків надзвичайних погодних умов та забезпечення життєдіяльності».

Якщо говорити простіше, надзвичайні погодні умови начебто ще й не настали, а КП «Благоустрій» вже попросило зі складу практично весь наявний там резерв, призначений для можливих кліматичних катаклізмів, а саме: 1 тисячу літрів дизельного пального та 600 літрів бензину А-92. Багато це чи мало – це як подивитись, але варто зазначити, що лише напередодні виконкому відбулася чергова міська нарада з підготовки комунальних господарських підрозділів до безперебійної роботи в осінньо-зимовий період, де вищезгадане питання не ставилося.

Отож точка зору влади на «апетит» «Благоустрою», напевне, засмутить його: виконком відмовив у цьому проханні, знявши з розгляду дане питання і маючи на увазі, очевидно, вирішувати проблеми по мірі їхнього надходження, а не попереду їх…

Маленьким, але примітним доповненням відрізняється наступний проект рішення, розглянутий виконкомом, від чинного досі рішення «Про заборону куріння на робочих місцях та в приміщеннях підприємств, установ, організацій, які належать до комунальної власності».

Нова редакція пропонувала забороняти тютюнопаління, крім переліченого, ще й на територіях комунальних установ (так вимагає нове державне законодавство про заходи зменшення шкідливого впливу куріння на населення, пояснив доповідач). На що депутат міськради від “БПП “Солідарність” Віталій Заріцький спробував визначити трохи точніше – у скількох саме метрах відстань дозволеного пролягатиме від «недозволених територій» для паління. З`ясувати не вдалося: якраз про метраж такої заборони законодавство і не згадує… Погоджений виконкомом проект рішення розглядатиметься на сесії міської ради.

Також засідання ухвалило ряд рішень щодо чергових питань виховання дітей, було запропоновано міській раді внести зміни до комплексної програми профілактики злочинності в м. Олександрії та розглянуто деякі інші поточні питання.