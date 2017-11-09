Свій 60-річний ювілей сьогодні, 9 листопада, відзначили медпрацівники Олександрійської центральної районної лікарні. Святкові заходи з нагоди урочистої події пройшли в Олександрійському районному будинку культури.

Привітали зі святом колектив медичного закладу голова Олександрійської районної державної адміністрації Богдан Куруп, голова райради Ольга Коріненко та начальник департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко, після чого медиків нагородили грамотами та подяками.

На завершення урочистостей концертні номери для працівників Олександрійської ЦРЛ підготували вокально-хореографічні колективи Олександрійщини.