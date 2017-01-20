В Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості за участі окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України відбувся міні-ярмарок вакансій. На ярмарок були запрошені 14 осіб з числа безробітних, які придатні до військової служби. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила Н. Фоміна, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості.

Представник військової частини №2269 Національної гвардії України розповів про умови укомплектування Збройних Сил України військовослужбовцями для проходження служби за контрактом, а також ознайомив присутніх з потребою у фахівцях. Зокрема зазначив, що військовій частині необхідні водії категорії «А», «В», «С», «Д», «Е», зв’язківці, кухарі та ін. Зупинився на системі оплати праці, пільгах та соціальних гарантіях тощо.

Під час проведення міні-ярмарку його учасники переглянули фільм та відеоролики, що демонструють важливість та переваги служби за контрактом в загоні спеціального призначення.

По завершенню ярмарку громадяни, які виявили бажання укласти контракт про проходження військової служби в Збройних Силах України, були запрошені на співбесіду безпосередньо до Олександрійської військової частини №2269 Національної гвардії України.

Фахівці міськрайонного центру зайнятості ознайомили присутніх з послугами, які надає служба зайнятості шукачам роботи, поінформували про професії, які користуються підвищеним попитом на місцевому ринку праці, зупинилися на перспективах працевлаштування за даними професіями. Крім того, звернули увагу присутніх на тематичних матеріалах, що розміщені в профінформаційному секторі, можливості адаптації колишніх військових до сучасних умов на місцевому ринку праці, послугах, які надає служба зайнятості даній категорії громадян тощо.