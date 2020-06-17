Аграрії Кіровоградщини можуть долучитися до участі у форумі «Органічна Україна»

Незабаром відбудеться онлайн-форум «Органічна Україна», в якому можуть взяти участь і землевласники області.

Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської ОДА.

Мета, яку переслідують організатори форуму – сприяти розвитку органічного сільського господарства.

Захід проходитиме під патронатом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Громадської спілки виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна» спільно з Кіровоградською ОДА.

Чотиригодинний форум стартує 23 червня о 10:00.

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням: https://forms.gle/QQcPbJmWRAmNRaT79.

За детальнішою інформацією щодо участі у форумі звертайтесь до Департаменту агропромислового розвитку ОДА за телефоном (0522) 24-74-71.