Профнавчання – шлях до нової роботи: безробітним Кіровоградщини пропонують безкоштовно здобути понад 300 професій та напрямів підготовки

Бажаєте працювати, але знайти роботу за фахом не вдається? Мрієте стати бджолярем, ковалем чи вишивальницею, а жоден навчальний заклад області не готує таких спеціалістів? Розв’язати ці проблеми допоможе служба зайнятості, яка пропонує дорослому населенню змінити професію або опанувати новою, підвищити кваліфікацію у сучасних навчальних комплексах – центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Профнавчання – шлях до нової роботи. Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних проводиться за професіями та спеціальностями, які мають попит на ринку праці та під конкретне замовлення роботодавців. Перелік професій та напрямів підготовки нині складає понад 300 видів.

На сьогодні створено гнучку систему професійного навчання безробітних, яка дозволяє оперативно реагувати на потребу роботодавців у кадрах. Це і дистанційне навчання, і стажування на робочому місці, і навчання за індивідуальними програмами, і освіта з використанням модульних технологій.

За направленням служби зайнятості безробітні вчаться на базі професійно-технічних навчальних закладів області, у роботодавців, а ще у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості в Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Харківській областях. Саме на ці освітні установи нині покладено великі надії. Для безробітних, які не можуть працевлаштуватись, бо володіють застарілими знаннями та навичками, навчання у такому центрі – це шанс підвищити кваліфікацію або здобути нові професійні знання, що відповідатимуть вимогам часу.

Отже, якщо ви бажаєте вдосконалити свої знання та практичні навички, мрієте здобути затребувану професію, прагнете підвищити шанси на працевлаштування, звертайтесь до служби зайнятості, і не вагаючись, погоджуйтесь пройти профнавчання в одному з центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

За більш детальною інформацією звертайтесь до найближчого центру зайнятості за місцем Вашого перебування.