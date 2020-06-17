Україна почала переговори щодо замовлення вакцини від СOVID-19

Україна починає переговори щодо закупівлі вакцини-кандидата AZD1222 проти коронавируса у фармацевтичній компанії AstraZeneca, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Повідомляє «Голос Громади».

«Ця процедура триває в даний час. Для нас важливо, щоб в Україні в одній з перших використовували вакцину від COVID-19, яка пройде всі клінічні дослідження », – додав Степанов.

Компанія АstraZeneca, яка разом з вченими Оксфордського університету працює над вакциною та знаходиться серед лідерів на фронті проти SARS-CoV-2.