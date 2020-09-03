Чи отримають пенсіонери Кіровоградщини більшу пенсію завдяки збільшенню мінімальної заробітної плати?

Норма Закону: Статтею 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, зокрема, що у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього закону (крім пенсіонерів, які працюють).

Чия пенсія залежить від розміру мінімальної заробітної плати?

Від розміру мінімальної заробітної плати залежать мінімальні розміри пенсій за віком осіб, які досягли 65 років, та мають необхідний страховий стаж: чоловіки 35 років, жінки – 30 років. Таким особам мінімальні розміри пенсій за віком встановлюються у розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року становив 4723,00 грн, відповідно мінімальний розмір пенсії для зазначеної категорії пенсіонерів з 01.01.2020 становив 1889,20 грн (4723,00 грн х 40%).

З 1 вересня 2020 року, у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 4723,00 грн до 5000,00 грн, мінімальний розмір пенсії для осіб, які досягли 65 років та мають необхідний страховий стаж, становить 2000,00 грн (5000,00 грн х 40%).

Скільки пенсіонерів отримали збільшення?

З 1 вересня 2020 року головним управлінням Пенсійного фонду в області перераховано мінімальні пенсії 52,2 тис. осіб, які досягли віку 65 років і більше та мають необхідний страховий стаж. У середньому пенсія збільшилась на 40,85 грн у 47,1 тис. осіб.

Проте…

Звертаємо увагу, що ті пенсіонери, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 251 (далі – Постанова № 251) отримують доплати до пенсії у сумі, що не вистачає до 2100,00 грн, таке збільшення пенсії можуть не відчути.

Наприклад, розмір пенсії станом на 1 серпня 2020 року становив 1889,20 грн і разом з доплатою згідно з Постановою № 251 (210,80 грн) пенсійна виплата складала 2100,00 грн (1889,20 грн + 210,80 грн).

Після перерахунку з 1 вересня 2020 року в такої особи відбувся перерозподіл складових пенсійної виплати, проте розмір пенсійної виплати залишився без змін – 2100,00 грн (2000,00 грн + 100,00 грн, де 2000,00 грн – мінімальний розмір пенсії за віком; 100,00 грн – доплата по Постанові № 251).

Тобто, доплата, що виплачується відповідно до Постанови № 251, враховується під час подальших перерахунків, а саме, при збільшенні розміру пенсії, відповідно, зменшується на розмір такого підвищення.