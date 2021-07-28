В олександрійському парку ім.Т.Г.Шевченка безперервно тривають будівельні роботи, повідомляє «Голос Громади».

Згідно з планом реконструкції парку, у ньому оновлено прилеглий, так званий дитячий пляж, поруч з ним йде будівництво автомобільного паркінгу, яким користуватися фактично можна вже зараз. Разючої зміни зазнала центральна алея, яка веде до пляжу: дуже швидко це місце стало популярним для відпочинку олександрійців: зручні лавочки в тіні дерев, розкішні квіткові клумби та естетично виконані тротуари приваблюють їх сонячними літніми днями і особливо – увечері, коли спадає спека…

А попереду ще багато роботи. Необхідно завершити будівництво паркінгу, збудувати літній театр та інтерактивний фонтан. І звичайно, повністю реконструювати центральну алею, яка розпочинається від головного входу в парк ім. Шевченка. Поки що ця занедбана протягом минулих десятиліть алея з «горбатим» і розбитим асфальтом, почорнілими від старості бетонними бордюрами та іншими парковими конструкціями далекої радянської доби дуже похмуро контрастує з широкою, яскравою та барвистою картинкою вже капітально реконструйованої частини парку.

Варто нагадати також й інший, далеко не другорядний факт: вся ця широкомасштабна реконструкція величезної території колишнього парку «Шахтар» ведеться не за кошти бюджету Олександрійської громади, а за фінансової підтримки інвестора – професійного футбольного клубу «Олександрія», який свого часу виявив ініціативу навести лад у цій зоні відпочинку, котра завжди була знаковою для Олександрії.