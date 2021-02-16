До Олександрійської міської лікарні надійшли кисневі концентратори

Днями Центральна міська лікарня м.Олександрії отримала 38 кисневих концентраторів, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Олександрійську міську раду.

Кисневі концентратори для забезпечення киснем до лікувального закладу надійшли через розподіл по області, які були закуплені коштом держбюджету для ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня, пов’язаної з поширенням COVID-19.

Поряд з цим, за рахунок державної субвенції на забезпечення подачею кисню лікувальних закладів придбано ще 4 концентратори, які встановлені у терапевтичному, інфекційному відділеннях, відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії та використовується при лікуванні хворих.