02.02.2021: оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії

1 лютого на базі центральної міської лікарні було зроблено 18 ПЛР-тестів, виявлено 4 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 2 лютого в місті лікуються 29 хворих на коронавірусну інфекцію:

– 8 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Петрівського р-ну – 2, зі Світловодського р-ну – 2;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 21 хворих.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 40 дітей, в тому числі 1 хворий на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 26 хворих з пневмоніями, на апаратах ШВЛ – 0.

Під наглядом сімейних лікарів лікуються 276 хворих з пневмоніями.

У районній міській лікарні за останню добу було зроблено 27 ПЛР-тестів, виявлено двох осіб на COVID-19.

Загальна кількість хворих на пневмонію зменшилася на 9 людей і на сьогодні складає 56 осіб. Із них 15 пацієнтів лікується стаціонарно, 41 людина – амбулаторно. Кисневої терапії потребує 2, на апаратах ШВЛ немає нікого. Серед хворих на пневмонію – 7 олександрійців.