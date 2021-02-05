Оперативна інформація щодо поширення COVID-19 в Олександрії на ранок 5 лютого

4 лютого було зроблено 29 ПЛР-тестів, виявлено 3 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.
Станом на 5 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 47 хворих на коронавірусну інфекцію:
– 9 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 0, з Петрівської громади – 5, зі Світловодської – 1;
– на амбулаторному лікуванні в умовах самоїзоляції перебуває 38 хворих.
Усього станом на 5 лютого в місті виявлено 283 особи, хворих на пневмонію.
У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 44 дитини, хворі на пневмонію відсутні.
У центральній міській лікарні лікуються 25 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
У районній міській лікарні перебуває 13 хворих на пневмонію, на апаратах ШВЛ – 0.
Під наглядом сімейних лікарів лікується 245 олександрійців.