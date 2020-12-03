Футболісти “Олександрії” перемогли закарпатський “Минай” та вийшли до чвертьфіналу Кубку України

Вчора, 02 грудня, на КСК «Ніка» пройшов матч 1/8 фіналу Кубка України-2020/2021 між ФК «Олександрія» та «Минай», повідомляє «Голос Громади» на сайт футболістів.

Зустріч закінчилася з рахунком 3:0.

На 6-й хвилині Роман Вантух відкрив рахунок у матчі. На 62-ій хвилині матчу у ворота Миная було призначено пенальті, яке впевнено реалізував захисник Олександрії Бондаренко. Та у компенсовані хвилини голкіпер гостей потягнув удар Задераки від перекладину воріт після подачі з кутового Довгий переправив м’яч у сітку воріт суперника.

ФК «Олександрія» з рахунком 3:0 війшли до ¼ фіналу Кубку України.