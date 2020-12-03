Упродовж місяця лікарні Кіровоградщини отримають понад 500 кисневих концентраторів

Саме ці апарати вкрай необхідні для лікування хворих на COVID у важкому стані, повідомляє «Голос Громади» на Фейсбук-сторінку голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка.

Як зазначив очільник області, упродовж місяця медичні заклади Кіровоградщини отримають 550 кисневих концентраторів, зокрема, 120 мають зайти в область вже до кінця цього тижня.

Наразі в обласному госпіталі триває будівництво кисневої станції. Також тривають роботи над встановленням додаткової кисневої станції і в обласній лікарні, зокрема, в ній встановлять так звану кисневу бочку на 20 тонн. Вона потоково подаватиме кисень у палати.

« 500 купуємо коштом держави. Ще на 50 скеруємо майже два мільйони гривень із обласного бюджету. Відповідне розпорядження уже підписав. Тож матимемо потужний ресурс на допомогу медикам! Мене зараз запитують, що у нас узагалі відбувається з киснем? Скажу так: виклики актуальні для всіх. Кіровоградщина – не виняток. Вони об’єктивні. На тлі того, що залишаються поточні потреби використання кисню в лікарнях, додається ще й кількість тяжких хворих на коронавірус і пневмонії. Тобто, існує величезне навантаження. Але ми не ховаємо голову в пісок. Над вирішенням питання працюємо ледь не цілодобово. Валерій Жалдак, Світлана Лобанова, Олег Рибальченко, Лариса Андреєва це знають, як ніхто інший,» – зазначив очільник області.