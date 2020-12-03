Карантин вихідного дня скасовано: Україна житиме за правилами “помаранчевої” зони

Кабінет міністрів відмовився від карантину вихідного дня: на вихідних і в будні діятиме обмеження “помаранчевої” зони на території всієї країни, про це 2-го грудня на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує «Голос Громади».

Нагадаємо, в “помаранчевій” зоні передбачена низка обмежень:

забороняються концерти, спортивні, соціальні, релігійні та інші заходи з більше ніж 20 учасниками. При участі до 20 людей між ними має дотримуватися дистанція мінімум 1,5 метра. Виняток складають спортивні заходи з Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також матчі ігрових видів спорту професійних клубів без глядачів, зі щоденним контролем здоров’я учасників

у кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені не більше ніж на 50%

у музеях кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів

це ж обмеження діє для спортзалів і фітнесцентрів

у транспорті міського, міжміського, обласного й міжобласного сполучення, в тому числі в маршрутках, кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць, передбачених технічною характеристикою

заборонена робота дискотек і нічних клубів

заборонена робота ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, буфетів, пов’язана з організацією дозвілля (тобто, зокрема, тими ж дискотеками)

з 22-ї вечора до 7-ї ранку заклади харчування можуть працювати лише з доставкою

відстань між столиками в кафе та ресторанах має бути не менше від двох метрів, за одним столом – не більше від чотирьох людей (не рахуючи неповнолітніх)

заклади повинні мати маркування для дотримання відстані між відвідувачами, працівники повинні бути в масках, використані засоби захисту мають збиратися в окремий контейнер

всі заклади розміщення мають зупинити роботу, крім тих, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для людей з інвалідністю, санаторіїв, курортів, стаціонарних відділень протезування, протезно-ортопедичних підприємств, що належать до структури Міністерства соціальної політики

забороняється відвідування закладів освіти групами більше як по 20 людей (крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної спеціалізованої мистецької освіти). Якщо більше ніж 50% учнів опинилися на самоізоляції, то й таке відвідування заборонене

планові госпіталізації скасовуються, крім невідкладних.