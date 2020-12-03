Карантин вихідного дня скасовано: Україна житиме за правилами “помаранчевої” зони

Кабінет міністрів відмовився від карантину вихідного дня: на вихідних і в будні діятиме обмеження “помаранчевої” зони на території всієї країни, про це 2-го грудня на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує «Голос Громади».
Нагадаємо, в “помаранчевій” зоні передбачена низка обмежень:
- забороняються концерти, спортивні, соціальні, релігійні та інші заходи з більше ніж 20 учасниками. При участі до 20 людей між ними має дотримуватися дистанція мінімум 1,5 метра. Виняток складають спортивні заходи з Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, а також матчі ігрових видів спорту професійних клубів без глядачів, зі щоденним контролем здоров’я учасників
- у кінотеатрах та театрах зали можуть бути заповнені не більше ніж на 50%
- у музеях кількість відвідувачів не повинна перевищувати 1 людину на 20 квадратних метрів
- це ж обмеження діє для спортзалів і фітнесцентрів
- у транспорті міського, міжміського, обласного й міжобласного сполучення, в тому числі в маршрутках, кількість пасажирів не повинна перевищувати кількість сидячих місць, передбачених технічною характеристикою
- заборонена робота дискотек і нічних клубів
- заборонена робота ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, буфетів, пов’язана з організацією дозвілля (тобто, зокрема, тими ж дискотеками)
- з 22-ї вечора до 7-ї ранку заклади харчування можуть працювати лише з доставкою
- відстань між столиками в кафе та ресторанах має бути не менше від двох метрів, за одним столом – не більше від чотирьох людей (не рахуючи неповнолітніх)
- заклади повинні мати маркування для дотримання відстані між відвідувачами, працівники повинні бути в масках, використані засоби захисту мають збиратися в окремий контейнер
- всі заклади розміщення мають зупинити роботу, крім тих, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для людей з інвалідністю, санаторіїв, курортів, стаціонарних відділень протезування, протезно-ортопедичних підприємств, що належать до структури Міністерства соціальної політики
- забороняється відвідування закладів освіти групами більше як по 20 людей (крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної спеціалізованої мистецької освіти). Якщо більше ніж 50% учнів опинилися на самоізоляції, то й таке відвідування заборонене
- планові госпіталізації скасовуються, крім невідкладних.