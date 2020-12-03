Про вчорашнє займання у квартирі на Братській та пожежу на сміттєзвалищі Олександрійщини

Вчора, 02 грудня, олександрійські рятувальники двічі працювали на пожежах, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт ДСНС у Кіровоградській області.

Про пожежу в Олександрії по вулиці Братській відомо, що займання сталося близько 09:32 ранку. Під час прибуття пожежників з’ясувалося, що горить 10 м² речей домашнього вжитку у квартирі на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку. За годину пожежу ліквідували. Ймовірно, в помешканні проживали маленькі діти. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Згодом стало відомо ще про одну пожежу – зайнялося 200 м² сміття на території сміттєзвалища біля с. Лікарівка Олександрійського району. Пожежу приборкали.