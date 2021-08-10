Хто з олександрійців хоче до Білорусі? Не варто поспішати …

Білорусь майже закрила кордон з Україною – про це йдеться в повідомленні посольства України в цій країні, повідомляє «Голос Громади».

Якщо раніше (навіть в період жорсткого локдауну 2020 року, коли всі інші країни «наглухо» закрили свої кордони), в`їхати і виїхати з Білорусі можна було цілком вільно, то зараз, за даним відомства, введені жорсткі обмеження на в`їзд до Білорусі українців та інших громадян через кордон з Україною. Правда, формально обмеження не поширюється на дипломатів, членів екіпажів внутрішнього транспорту, іноземців, які мають близьких родичів-громадян Білорусі; людей, які прямують до цієї республіки на навчання або для вакцинації від COVID-19. Ці іноземці, старші за 6 (шість) років, повинні надати для в`їзду в Білорусь негативні результати на ПРЛ-тесту на коронавірус, повідомило відомство та українські центральні офіційні ЗМІ.